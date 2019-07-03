صور.. الجماهير تُشعل مران الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أشعلت الجماهير مران الأهلي، اليوم، حيث حرصت على الحضور للترحيب باللاعبين الجدد والمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لأعداد كبيرة من الجماهير في مدرجات ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل خلال مران اليوم، وأخرى للاعبين والجهاز الفني وهم يردون التحية للجمهور.

وكانت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، قد أعلنت عن موافقتها لحضور الجماهير الأفراد والعائلات مران الفريق الأول لكرة القدم بداية من اليوم، على أن تتواجد العائلات يمين المنصة الرئيسية خلال التدريبات.

وأعلن رئيس رابطة جماهير الأهلي، بدر تركستاني، عن حضور الرابطة لمران الفريق اليوم، للترحيب بالمدرب الجديد برانكو إيفانكوفيتش والطاقم الفني والإداري واللاعبين المنضمين مؤخرًا لصفوف الراقي، بدعم وتوجيه مباشر من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول بالنادي الأهلي.

ومن المقرر أن يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية الأسبوع المقبل لبدء المعسكر الخارجي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.