صور.. النصر يُغادر إلى مدينة أوفير

المواطن - مروة نبيل

انتقلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مدينة أوفير في البرتغال؛ لاستكمال المعسكر التحضيري استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، صورًا من مغادرة من مدينة أوبيدز إلى أوفير لاستكمال معسكر البرتغال.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم نظيره كالداس البرتغالي على ملعب مونكيبال دي أوبيدوس، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وتعد مباراة كالداس الودية الثانية التي يلعبها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن معسكره في أوبيدز، حيث سبق أن واجه ساكفنيز وفاز عليه بنتيجة 3/0.