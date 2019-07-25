صور.. الهلال يُغادر النمسا

المواطن - مروة نبيل

غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال النمسا متوجهة إلى العاصمة الرياض، وذلك بعد ختام معسكره الإعدادي.

ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي الهلال ورئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، أثناء إقلاع الطائرة بعد نهاية معسكر النمسا التحضيري لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا في النمسا امتد إلى 22 يومًا تقريبًا، ولعب خلال العديد من المباريات الودية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل، وحقق الفوز فيهم جميعًا.

وبدأ الهلال مبارياته الودية في معسكره الخارجي بالفوز على سبيستال النمساوي بنتيجة 10/0، واكتسح فريق رابيند النمساوي بنتيجة 11/0، ثم تغلب على بودافوكي المجري بهدفين مقابل هدف، وفاز على إليريا السلوفيني بثنائية نظيفة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خامس ودياته بمعسكر النمسا على فريق بليد السلوفيني بعشرة أهداف، وتغلب بعد ذلك على بريني غروسبلي السلوفيني بسباعية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكره الخارجي بالفوز على أودينيزي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، في السادس من شهر أغسطس المقبل، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.