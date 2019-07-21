صور.. بعثة الشباب تصل ألمانيا

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى ألمانيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الليوث إلى مدينة دوزلدورف الألمانية لبدء المعسكر التحضيري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عددًا من المباريات الودية خلال معسكر ألمانيا، أملًا في تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن.

قائمة الشباب:

وجاءت قائمة الشباب في معسكر ألمانيا كالتالي؛ محمد عواجي، عبدالله العويشير، مروان الحيدري، حسن معاذ، محمد البقعاوي، أحمد شراحيلي، محمد سالم، حسان تمبكتي، فهد غازي، عبدالله الشامخ، صوماليا، وعبدالملك الخيبري.

وتواجد أيضًا كل من؛ عبدالملك الشمري، وليد حزام، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، ناصر العمران، راكان الشملان، سيبا، حسن القيد، بوبكر تراولي، كرستيان جوانكا، دانييلو إسبيريا، حسن الراهب وعبدالله الحمدان.

وينتظر اللاعب عمر إلياس استخراج تأشيرة السفر، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في ألمانيا.