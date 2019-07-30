صور.. تتويج السلطان عبدالله ملكًا لماليزيا
ليصبح بذلك الملك الـ16 للبلاد

صور.. تتويج السلطان عبدالله ملكًا لماليزيا

2019/07/30
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تُوج السلطان عبد الله، اليوم، ملكاً لماليزيا، وذلك بعد ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.

وجرى تتويج الملك عبد الله، 60 عاماً، حاكم ولاية باهانج ليصبح الملك الـ16 لماليزيا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.

يشار إلى أن حُكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.

وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.



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