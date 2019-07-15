صور.. تصميم هاتف أيفون الجديد

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أوشكت شركة أبل الأمريكية العملاقة على الكشف عن النسخ الأحدث من هواتفها الذكية في الأسواق العالمية، والتي تُعرف باسم أيفون.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تم الكشف عن تصميم أيفون 11، والذي من المتوقع أن يصدر برفقة النسخ الأكثر تطورًا من XR وXS Max خلال شهر سبتمبر المقبل، إلا أن في الساعات القليلة الماضية ظهرت تصاميم أخرى للهواتف.

وحسبما قالت مجلة فوربس الأمريكية، فإن التصميم الأول للهواتف الذكية لم يلق قبولًا واسعًا على المستوى العالمي، وذلك على الرغم من كونها ليست رسمية.

وعلى الرغم من أن التصاميم الجديدة لهواتف أيفون قد صدرت بعد الانتقادات الواسعة التي تم الكشف عنها في الأيام القليلة الماضية، والتي أظهرت الكاميرات الخلفية داخل إطار مربع الشكل، وهو الأمر الذي أثار موجه كبيرة من الانتقادات على المستوى العالمي.

ومن المتوقع أن تصدر النسخ الجديدة من هواتف أيفون خلال محفل أبل الرسمي في سبتمبر المقبل، وذلك اقتداء بما اعتادت عليه الشركة الأمريكية على مدى سنوات طويلة.