صور.. حمد الله ينضم لمعسكر النصر

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المقام حاليًّا في البرتغال.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المغربي حمد الله لمعسكر العالمي في مدينة أوفير البرتغالية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان حمد الله أثار الجدل خلال الفترة الماضية، لتأخر انضمامه إلى معسكر النصر في البرتغال، وترددت أنباء عن تفكيره في مغادرة العالمي والانضمام إلى أحد الأندية الإيطالية؛ بسبب غضبه من التأخر في الحصول على مكافأة التتويج بالدوري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء أمس الاثنين، إلى مدينة أوفير البرتغالية لاستكمال المعسكر الخارجي، بعد بقائه عدة أيام في مدينة أوبيدز، وخوضه لمباراتين وديتين.