صور.. فعاليات مهرجان الورد تنتقل لمستشفيات تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

نظّم مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة المقام تحت مظلة مجلس التنمية السياحي بمنطقة تبوك، وبمشاركة صحة تبوك فعاليات ترفيهية للمرضى والمصابين المنومين بمستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال وذويهم المرافقين لهم.

وتأتي هذه الخطوة الإنسانية في إطار خطة مجلس التنمية السياحي بالمنطقة في نقل الفعاليات الترفيهية للفئات التي لا تستطيع الحضور لمقر المهرجان المقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بسبب ظروفهم الصحية.

وأعرب مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن خالص الشكر والتقدير لمجلس التنمية السياحي الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان، على هذه اللفتة الإنسانية الغير مستغربة والتي تؤكد مدى الاهتمام بتلك الفئة الغالية على قلوبنا.

وقدّم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحي الدكتور مبروك الشليبي شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك على كافة التسهيلات المقدمة من إدارته والتي ساهمت في نجاح الفعاليات في أروقة المستشفيات، مبيناً أن المبادرة نقلت المرضى بشكل عام والأطفال بشكل خاص إلى عالم من الفرح والبهجة، كما أكد على أن إقامة مثل تلك الفعاليات تؤكد على حرص مجلس التنمية بمنطقة تبوك بمشاركة الجميع والمساهمة في إدخال الفرحة والسرور في نفوسهم.