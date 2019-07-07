صور.. فيتوريا يجتمع بلاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد، وحرص المدرب البرتغالي روي فيتوريا على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول فيتوريا ولاعبي العالمي إلى مقر النادي، استعدادًا لخوض التدريبات، بعد عودة اللاعبين من إجازة الموسم الماضي.

وأكد حساب نادي النصر أن فيتوريا التقى بأبطال النسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاقة أول تدريبات العالمي للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته في النادي حتى يوم 12 من شهر يوليو الجاري، قبل أن يدخل في معسكر خارجي في البرتغال استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع نادي الهلال، ونجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.