صور .. كريستيان جوانكا يصل الرياض تمهيدًا للانضمام لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

وصل اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا إلى مدينة الرياض؛ وذلك تمهيدًا للالتحاق بصفوف نادي الشباب في الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لـ نادي الشباب عبر تويتر صورًا من وصول اللاعب كريستيان جوانكا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله فهد العيسى إداري كرة القدم في الشباب.

ويذكر أن نادي الشباب كان تعاقد مع اللاعب كريستيان جوانكا من صفوف نادي الاتفاق.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الشباب عن التعاقد مع اللاعب عبدالملك الخيبري لمدة عامين بعد رحيله عن نادي الهلال.

ويأمل نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، في التعاقد مع الصفقات القوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.