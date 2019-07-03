صور.. لاعبو الاتحاد يودعون عسيري

المواطن - مروة نبيل

أقام أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد احتفالية مصغرة للاعب العميد السابق، أحمد عسيري؛ تقديرًا لجهوده مع النمور خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق في مسيرته المقبلة.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفالية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لزميلهم السابق أحمد عسيري.

ومن جانبه، ثمن عسيري هذه البادرة غير المستغربة من أعضاء الفريق، والتي تعني له الكثير، مقدمًا الشكر لجميع زملائه على جهودهم وتضحياتهم، وللجماهير الوفية على دعمها المتواصل لناديها، متمنيًا التوفيق للعميد في المرحلة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت قبل عدة أيام عن توقيع مخالصة مالية مع لاعبه أحمد عسيري، وقدم له الشكر على الفترة السابقة التي قضاها بقميص العميد.

وبدأ أحمد عسيري، صاحب الـ27 عامًا، مشواره مع فريق الاتحاد منذ عام 2010، وخاض معه 153 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 6 أهداف وقام بصناعة هدفين.