صور.. لاعبو الشباب يعودون إلى التدريبات

المواطن - مروة نبيل

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد، بعد عودة اللاعبين من إجازة الموسم الماضي.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول لاعبي الليوث إلى مقر النادي؛ استعدادًا لخوض التدريبات تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الميدانية على ملعب النادي الرديف A؛ وذلك بسبب أعمال الصيانة والتطوير في الملعب الرئيسي.

وتسعى إدارة نادي الشباب لتجديد عقود اللاعبين المميزين وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية؛ أملًا في الظهور بمستوى جيد في منافسات الموسم المقبل.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.