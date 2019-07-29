صور.. محافظ البرك يشارك بمبادرة كذا أجمل

وكانت أمانة المنطقة دعت للتفاعل مع المبادرة، قائلة: «36 كذا أجمل».. مبادرة لطمس كتابات الجدران في 36 مدينة في منطقة عسير.. يتم تنفيذها خلال 36 ساعة بالتناغم بين 36 جهة حكومية وخاصة، وستنفذ بأيدي 5700 طالب وطالبة من الملهمين.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق 36 هدفًا نبيلًا، من أهمها إيجاد انسجام حواري في المجتمع حول ظاهرة الكتابة على الجدران، فيما ناشد أمير المنطقة جميع فئات المجتمع؛ للتفاعل مع المبادرة: باسم الجهات المشاركة أدعوك لتخصيص جزء من وقتك للفت النظر في محيطك لهذه الظاهرة، وآثارها على الذوق والحضارة والاقتصاد والأخلاق.

هذا وقد أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن المبادرة جاءت تنفيذًا عمليًا لما ورد في لائحة الذوق العام في مادته الخامسة التي صدرت بأمر ملكي كريم ونصّت على أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أيٍّ من مكوناته أو موجوداته، أو أيٍّ من وسائل النقل ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.

وأكد أمير المنطقة أن هذه المبادرة تعمل على إزالة مظاهر التشويه والمساهمة في علاج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين، منوهًا إلى أن التحضيرات التي قامت بها فرق العمل المشاركة، والتي تزيد على 6 آلاف رجل وامرأة كانت وفق جدول زمني محدد، بدأ منذ مطلع شهر شوال المنصرم، وتناولت مرحلة العصف الذهني، ووضع الخطوط العريضة للمبادرة، ورسم أهدافها والجهات المشرفة والأيادي المنفذة، ثم مرحلة تدريب الملهمين والمحفزين والداعمين اللوجستيين من الطلاب والطالبات الـ5700 الذين تشرف عليهم اللجان الميدانية المكونة من 36 رئيس بلدية ومساعديهم، ويشرف على مهامهم أعضاء اللجان الفنية من مديري التعليم وفريقهم، فيما تقوم اللجنة الإشرافية للمبادرة بمتابعة كل الأعمال لجميع الفرق.