صور .. محافظ محايل يستقبل وفد الشورى بحزمة من المطالب

المواطن - احمد الشهري - محايل

استقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس وفداً من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي بحضور عدد من أهالي المحافظة.

ورحب المحافظ برئيس الوفد ومرافقيه، مثمناً لهم هذه الزيارة التي ستحقق الأهداف المرجوة منها، ثم استمع رئيس اللجنة إلى شرح مُفصل عن محافظة محايل عسير، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات.

عقب ذلك تسلم ” العتيبي” حزمة من الطلبات وتضمنت استحداث مستشفى مرجعي لمحافظة محايل يخدم قطاع تهامة عسير، ورفع مستوى إدارة التعليم إلى مديرية عامة للتعليم بتهامه، وتحويل فرع جامعة الملك خالد بتهامة إلى جامعة مستقلة، وإنشاء مديرية عامة للطرق والنقل، وترقية فرع المياه بالمحافظة إلى إدارة عامة للبيئة والمياه والزراعة، وافتتاح غرفة تجارية بالمحافظة، افتتاح مركز للتأهيل الشامل، ورفع مستوى إدارة المساجد للدعوة والإرشاد، افتتاح فرع للمستشفى العسكري بالمحافظة بسعة 50 سريراً وذلك لكثرة عدد أسر الشهداء والمصابين ويخدم جميع أفراد القوات المسلحة والمتقاعدين وأسرهم بالمحافظة ومراكزها، إنشاء مستشفى للصحة النفسية، ومستشفى للولادة والأطفال طلب دعم اعتماد تكاليف مشروع درء أخطار السيول بوادي “دغبج “، اعتماد مشروع نفق جبل المقيصرة، ورفع تصنيف فئة بلدية محايل إلى فئة ” أ”، إنشاء مطار إقليمي بتهامة يخدم جميع المحافظات. واعتماد عقبة رديفة لعقبة شعار.

كما تضمنت المطالب، اعتماد التكاليف استكمال ازدواجية الجزء المتبقي من مشروع طريق محايل ــ شعار. واستكمال مشروع طريق عقبة قدران، اعتماد تكاليف طريق ” رعله ” المؤدي إلى مركز قنا التابع للمحافظة، اعتماد تكاليف دراسة من قبل أمانة عسير وبلدية محايل لفتح طريق يخترق حي العقدة والدف والذي يقلل من نسبة الاختناقات المرورية.

ومن جهة أخرى زار أعضاء مجلس الشورى أمس قرية رجال ألمع التراثية، وكان في استقبالهم المحافظ عبدالله بن عايض العجيري ومديرو الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي، وتجول الوفد داخل القرية التراثية واستمع لشرح مفصل عن محتويات القرية التراثية وما تضمه من مقتنيات وأثار ووثائق تاريخية.