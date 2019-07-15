صور.. مصادرة لحوم فاسدة بقنا

المواطن - أحمد الشهري - قنا

كثّفت بلدية قنا التابعة لمحافظة محايل جولاتها التفتيشية والرقابية التي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 25 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي و14 كيلو من الأدوات غير صالحة للاستخدام، وسجلت عددًا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب إغلاق محل واحد.

وأوضح رئيس بلدية قنا أحمد بن عامر العربي أن الحملات التفتيشية شملت جميع المواقع التي تقع في نطاق البلدية. وأشار إلى أن الحملة مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر السلبية، ومتابعة جميع المعروضات الغذائية للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى توفر اشتراطات السلامة والنظافة داخل المواقع والعاملين فيها.