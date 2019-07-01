صور .. نجوم الهلال يُنهون الفحوصات الطبية قبل السفر إلى النمسا

المواطن - واس

أنهى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم ، إجراء الفحوص الطبية الاعتيادية في إحدى المستشفيات بمدينة الرياض ، وذلك قبل مغادرتهم صباح الغد إلى مدينة لينز النمساوية لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى الـ 23 من يوليو الجاري في انطلاق تحضيراتهم لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2018 – 2019 .

ويذكر أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، كان نجح في التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لمدة موسمين، ليخلف المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

ويسعى نادي الهلال للاستفادة بشكل جيد من فترة الإعداد مع التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك للمنافسة بقوة على لقبي الدوري والكأس في موسم 2019-2020.

وكان الهلال خسر لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي لمصلحة النصر، حيث احتل أزرق العاصمة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي النصر.

ويذكر أن تقارير صحفية كانت أشارت في الفترة الأخيرة إلى أن اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” أصبح قريبًا من ترك نادي الهلال، بعدما تراجعت الإدارة الهلالية عن تجديد عقده.