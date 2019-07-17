صور .. هواية جديدة لمدرب النصر

المواطن - محمد سمعه

حرص المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، على إظهار هواية جديدة له في تدريبات العالمي، والمُقامة حاليًّا في البرتغال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر صورًا للمدرب روي فيتوريا وهو يلتقط بعضًا من الصور للاعبي النصر كالمصورين المحترفين.

وكتب الحساب الرسمي لـ النصر عبر تويتر: مدربنا المميز روي فيتوريا يلتقط بعض الصور.

جدير بالذكر أن نادي النصر تعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون قبل ساعات قليلة من إعلان فوز صفوان السويكت برئاسة النصر ولمدة أربع سنوات.

ويسعى العالمي للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

وفاز النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.