صيانة نفق الأمير منصور بالطائف تعيق السير وتسبب حوادث

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أدت أعمال الصيانة التي يشهدها طريق نفق مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف باتجاه المطار، والذي يقع على امتداد طريق وادي وج، إلى ازدحام الطريق وتكدس المركبات على امتداد النفق، إضافة إلى وقوع حوادث مروية، وخاصةً من بعد صلاة العصر حتى منتصف الليل.

وعبَّر عدد من مرتادي الطريق عن استيائهم من تنفيذ أعمال الصيانة في هذا الوقت بعد أن تم اختزال جزء من الطريق ووضع حواجز بلاستيكية من بداية النفق حتى نهايته؛ ما تسبب في عرقلة حركة السير على الطريق بعد تضييق مسار الطريق والذي تحول إلى مسار واحد بدلاً من مسارين.

وقال سعود العتيبي في تصريحات إلى “المواطن” إنه يجب على أمانة محافظة الطائف سرعة إنجاز أعمال الصيانة أو تأجيلها لوقت آخر أو اختيار أوقات تكون فيها حركة المركبات قليلة، لا سيما أن الطريق يعتبر شريان رئيسي بوسط المدينة، وتنشط فيه حركة المركبات من بعد صلاة العصر، مشيراً إلى أن نفق مستشفى الأمير منصور العسكري هو طريق ذو مسارين وتم اختزال أحد المسارات لأعمال الصيانة وبقي مسار واحد فقط؛ ما تسبب في عرقلة حركة السير واصطفاف المركبات على مسافات طويلة.

ولفت العتيبي إلى أن الطريق توجد به عيوب هندسية وسبق أن شهد حوادث مأساوية فكيف تتم أعمال الصيانة في هذا الوقت وخصوصاً مع قدوم المصطافين والزوار إلى المحافظة.