ضبط خلية إرهابية في الجزائر

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، ضبط 5 عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف المتظاهرين السلميين، باستخدام عبوات متفجرة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بـإرهابيين غير مبحوث عنهم، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة.

وأضاف البيان: “تبعاً للعمليات التي مكنت من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني خلال الفترة من 03 إلى 07 يوليو 2019.

وكان الجزائريون قد خرجوا في احتجاجات مستمرة، أشعلها ترشيح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة نفسه لولاية رئاسية خامسة، بالرغم من تدهور حالته الصحية وبالرغم من تنحي الرئيس بوتفليقة إلا أن المظاهرات لا تزال مستمرة بسبب مطالب المتظاهرين التي لم يتم تلبيتها.