ضبط شاب بالكويت ظهر عاريًا وانتقد النظافة الشخصية!

المواطن - متابعة

ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت وتحديداً إدارة الجرائم الإلكترونية، شاباً ظهر عاري الصدر داخل سيارة وهو يوجه انتقادات بشأن النظافة العامة وأهمية التخلص من روائح الجسم الناتجة عن التعرق، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة خدش الحياء العام.

وكان الشاب والذي ظهر في مقطع مصور وهو عارٍ الصدر، قد صدرت تعليمات بضبطه، وعليه قام رجال المباحث الإلكترونية بضبطه وبمواجهته بالمقطع المصور اعترف بأنه صوره من منطلق حثّ المواطنين والوافدين على النظافة الشخصية، خاصة أن تواجدهم في أماكن مزدحمة يضايق الآخرين، بحسب “الأنباء الكويتية”.

وظهر صاحب المقطع وهو يحمل ماكينة حلاقة ويقوم بحلاقة شعر الإبط وهو ما كان محل انتقاد من قِبل شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الكويت.