ضبط ومخالفة 8 منشآت في صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

كثَّفت بلدية القفل حملتها الرقابية على المنشآت الصحية، تزامناً مع موسم الصيف، حيث خالفت البلدية خلال الأسبوع الماضي ٦ مُنشآت بعد عدة جولات تفتيشية، ضبطت خلالها عدداً من المخالفات الصحية، فيما تم إنذار ٨ مُنشآت لتحسين أوضاعها.

وجرى تكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، بالتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصًا في المطاعم والبوفيهات والبقالات.

وأكد رئيس بلدية القفل المكلف المهندس ناصر بن أحمد عطيف حرص قسم الخدمات ممثلة بإدارة الرقابة الصحية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية الميدانية، مُشددة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، موضحة أن الأمانة تستقبل البلاغات عبر الرقم (940).