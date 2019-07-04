ضبط 193 كرتونًا من الدجاج الفاسد قبل تسويقه في نجران 

المواطن - واس

ضبطت أمانة منطقة نجران أكثر من 193 كرتون دجاج مبرد فاسد، غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث كان مُعداً ومُجهزاً لتوزيعه وتسويقه على المستهلكين.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن رجا أن الفرق الرقابية بإدارته ضبطت أثناء جولاتها التفتيشية سيارة مكشوفة تقوم بنقل 193 كرتون دجاج مبرد بطريقة عشوائية ولا تتوافق مع الاشتراطات الصحية في النقل والتخزين، حيث جرى حجز السيارة المخالفة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وإتلاف كامل الكمية المضبوطة بعد الكشف عليها من قبل المختصين.

وأكد حرص الأمانة على استمرار الجولات الرقابية التي تهدف للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المستهلكين، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن ملاحظاتهم من خلال رقم الطوارئ (940).