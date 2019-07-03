ضربة جوية تسقط 120 قتيلاً ومصاباً في ليبيا

المواطن - متابعة

قال مسؤول طبي إن ضربة جوية أصابت مركزاً لمهاجرين، معظمهم أفارقة، في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر يوم الثلاثاء فأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 40 قتيلاً و80 مصاباً.

وحاولت الحكومة الليبية المؤقتة إلصاق التهمة بمن وصفتهم بالعناصر الإرهابية إلا أن قوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر أكّدت أن الضربة قامت بها عناصر تابعة لحكومة السراج.

ونقلت رويترز عن مالك مرسيط المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم قوله : ”إن حصيلة القتلى من حادثة القصف على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بلغت 40 قتيلاً و80 جريحاً“.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 30 مهاجراً على الأقل قُتلوا وأصيب عشرات آخرون، مضيفة أن عدد القتلى قد يرتفع. وذكرت أنه ليس بوسعها تأكيد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

من ناحية أخرى ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان يوم الأربعاء أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 44 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين.

وعبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن إدانته للهجوم وقال في بيان : ”هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب“.