ضروريات صحية للحجاج مرضى الربو

المواطن - مكة المكرمة

يتعرض بعض الحجاج إلى مشكلات في الجهاز التنفسي بسبب تعرُّض منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة إلى غبار وأتربة خلال موسم الحج، وهناك بعض النصائح للحجاج مرضى الربو في هذا الشأن.

ويجب أولاً مراجعة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة قبل أداء مناسك الحج، وأيضاً مراجعة العيادة الطبية في الحج عند حدوث بوادر أزمة الربو.

وأيضاً من المهم تجنب الأماكن المزدحمة وعديمة التهوية قدر الإمكان، واستخدام البخاخ قبل القيام بأي مجهود بدني مثل الطواف أو السعي أو رمي الجمرات.

ومن الضروري أن يحمل الحاج البخاخ الإسعافي (موسِّع الشعب) في كل الأوقات.