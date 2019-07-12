ضمك يبدأ معسكر تونس

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول بنادي ضمك، اليوم الجمعة، إلى تونس لإقامة المعسكر الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بعثة الفريق الأول توجهت فور وصولها إلى مدينة حمام بو رقيبة، حيث مقر المعسكر.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الاستعداد للموسم الجديد بمعسكر داخلي قبل عدة أيام تحت قيادة المدرب التونسي محمد الكوكي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قد تأهل إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.