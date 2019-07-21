ضمك يتعادل إيجابيًّا مع الصفاقسي
استعدادًا للموسم الجديد

ضمك يتعادل إيجابيًّا مع الصفاقسي

2019/07/21
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1650
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره الصفاقسي التونسي وديًّا؛ بهدف لكل منهما، وذلك في إطار استعداداتهما لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأُقيمت مباراة ضمك ضد الصفاقسي بنظام 3 أشواط، حيث كانت مدة الشوط الأول 30 دقيقة، فيما كان الشوطان الثاني والثالث لمدة 25 دقيقة فقط.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي أولًا عن طريق لاعبه محمد إسلام باكير في الدقيقة 20، وبعد مرور 3 دقائق فقط، نجح المغربي زكرياء حدارف في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، معسكرًا خارجيًّا في تونس، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم