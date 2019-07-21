ضمك يتعادل إيجابيًّا مع الصفاقسي

المواطن - مروة نبيل

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره الصفاقسي التونسي وديًّا؛ بهدف لكل منهما، وذلك في إطار استعداداتهما لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأُقيمت مباراة ضمك ضد الصفاقسي بنظام 3 أشواط، حيث كانت مدة الشوط الأول 30 دقيقة، فيما كان الشوطان الثاني والثالث لمدة 25 دقيقة فقط.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي أولًا عن طريق لاعبه محمد إسلام باكير في الدقيقة 20، وبعد مرور 3 دقائق فقط، نجح المغربي زكرياء حدارف في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، معسكرًا خارجيًّا في تونس، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.