ضمك يتعاقد رسميًّا مع الجزائري رحماني شمس الدين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن توقيع حارس المرمى الجزائري، رحماني شمس الدين، على عقود انضمامه رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لحارس المرمى الجزائري رحماني شمس الدين أثناء توقيع العقود لتمثيل الفريق الأول في الموسم الرياضي المقبل.

وحضر مراسم التوقيع اليوم الاثنين، كل من؛ أمين الصندوق نائب المشرف العام على كرة القدم للفريق الأول، عبدالله بن قزعة، وعضو مجلس إدارة نادي ضمك، أحمد حويل، وحارس المرمى رحماني شمس الدين ووكيل أعماله ناصر القحطاني.

رحماني شمس الدين:

ويُعد رحماني شمس الدين من أبرز حراس المرمى الجزائريين، وتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب قسنطينة خلال منافسات الموسم الماضي.

ولعب رحماني شمس الدين في صفوف أكثر من نادٍ، وهم حمراء عنابة، اتحاد عنابة، ومولودية بجاية، بالإضافة إلى شباب قسنطينة، ويُمثل المنتخب الجزائي الأول منذ عام 2016، وشارك معه في بطولة إفريقيا 2017.

ونجح حارس المرمى رحماني شمس الدين في الحصول على بطولتين، الأولى؛ كأس الجزائر خلال فترة لعبه في مولودية بجاية، والثانية الدوري الجزائري لكرة القدم مع شباب قسنطينة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك من التأهل إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، ويأمل في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين؛ للظهور بشكل جيد.