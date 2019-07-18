ضمك يضم أبو سبعان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ضمك، منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب محمد أبو سبعان لاعب خط وسط نادي الفيصلي سابقًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تعاقد ضمك مع اللاعب محمد أبو سبعان، بعدما رفض المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد، التعاقد مع أبو سبعان وإعادته للعميد في صيف العام الجاري.

وسبق للاعب محمد أبو سبعان اللعب في صفوف نادي الاتحاد في الفترة من عام 2009 حتى عام 2016، كما لعب من قبل في نادي الفتح والتعاون، قبل أن ينضم لـ الفيصلي في عام 2017.

جدير بالذكر أن نادي ضمك كان أعلن التعاقد مع اللاعبينِ سامي النجعي ومتعب الحماد من صفوف نادي النصر، كما ضم ضمك كذلك اللاعب مازن أبو شرارة مهاجم نادي الرائد سابقًا.

ويسعى ضمك لتقديم أفضل المستويات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد صعوده عقب نهاية الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى رفقة أبها والعدالة.