ضمك يضم أبو شرارة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ضمك، اليوم، عن تعاقده مع المهاجم مازن أبو شرارة، لاعب نادي الرائد سابقًا.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي ضمك عبر تويتر، أن اللاعب مازن أبو شرارة سيُمثل صفوف الفريق حتى عام 2021.

وحضر توقيع العقود كل من صالح أبو نخاع رئيس ضمك وزكي السند وكيل اللاعبين.

وكان الرائد وقع أمس الثلاثاء مخالصة مالية مع اللاعب مازن أبو شرارة قبل انتقاله لـ ضمك.

ووعد اللاعب مازن أبو شرارة جماهير ضمك، بالتألق من أجل مصلحة الفريق في الموسم الجديد بـ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسبق للاعب مازن أبو شرارة، اللعب في صفوف ناديي النهضة والقادسية.

وصعد نادي ضمك لـ الدوري السعودي للمحترفين بعد احتلاله للمركز الثاني في ترتيب أندية دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم الماضي، خلف نادي أبها بطل المسابقة.