ضمك يضم عبدالوهاب جعفر حتى 2021

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ضمك اليوم، عن تعاقده مع اللاعب عبدالوهاب جعفر جناح نادي الحزم سابقًا لمدة عامين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر تويتر، أن الفريق نجح في التعاقد مع اللاعب عبدالوهاب جعفر حتى عام 2021.

ويُذكر أن بعثة نادي ضمك أقامت معسكرها الإعدادي للموسم الجديد في دولة تونس تحت قيادة المدرب التونسي محمد الكوكي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قد تأهل إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن نادي ضمك، كان تعاقد مع المهاجم مازن أبو شرارة بعد رحيله عن صفوف نادي الرائد في صيف العام الجاري.