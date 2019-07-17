ضمك يضم نجمي النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ضمك- منذ قليل- عن تعاقده مع اللاعبين سامي النجعي ومتعب الحماد نجمي نادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لضمك عبر تويتر أن مراسم توقيع العقد الاحترافي للاعبين سامي النجعي ومتعب الحماد تمت في حضور عبدالوهاب بن دخيل، أمين عام نادي ضمك.

وجاء تعاقد نادي ضمك مع اللاعب سامي النجعي لتدعيم مركز الوسط، بينما جاء تعاقد ضمك مع اللاعب متعب الحماد لتدعيم مركز الهجوم.

جدير بالذكر أن ضمك كان تعاقد مع المهاجم مازن أبو شرارة لاعب نادي الرائد السابق حتى عام 2021.

وكان نادي ضمك صعد لـ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد احتلاله للمركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم الماضي خلف نادي أبها بطل المسابقة.