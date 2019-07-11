طارق حامد يُحقق أمنية الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي الاتحاد اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع اللاعب المصري طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدّم طارق حامد أداءً جيدًا مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على الرغم من خروج المنتخب المصري من دور ثمن النهائي ضد جنوب إفريقيا.

وكان نادي الاتحاد فكّر قبل التعاقد مع طارق حامد في البحث عن لاعب قوي في منطقة خط الوسط وذلك للاستغناء عن اللاعب المغربي كريم الأحمدي.

وإذا نجح نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب طارق حامد، فإن كريم الأحمدي سيرحل بنسبة كبيرة عن صفوف فريق الاتحاد.

من ناحية أخرى، أوضح أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بـ الزمالك، أن الأبيض لن يُفرط في طارق حامد أو في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، مضيفًا أن الزمالك له الأهمية والأولوية، وذلك من أجل الاحتفاظ بنجومه.

وكانت وسائل إعلام مصرية، ذكرت أن الاتحاد جهز عرضًا ماليًا قدره مليوني يورو للتعاقد مع طارق حامد، مع تقديم مليون و300 ألف يورو لإقناع اللاعب المصري بالانضمام للعميد.