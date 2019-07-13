طارق حامد يُعجّل برحيل الأحمدي

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد قريبًا للغاية من التعاقد مع اللاعب المصري طارق حامد، لاعب وسط الزمالك المصري ومنتخب مصر، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحافية، نقلًا عن صحيفة عكاظ، أن نادي الاتحاد سيتعاقد مع اللاعب المصري طارق حامد على سبيل الإعارة من الزمالك مقابل 4 ملايين دولار أمريكي.

ولا شك أن تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب طارق حامد سيُعجّل برحيل اللاعب المغربي كريم الأحمدي لاعب خط وسط العميد.

وكان طارق حامد تألق مع نادي الزمالك في موسم 2018-2019، حيث فاز مع الفريق الأبيض بلقب الكونفيدرالية الإفريقية في شهر مايو الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

ويذكر أن طارق حامد قدم مستويات إيجابية مع المنتخب المصري بـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على الرغم من خروج المنتخب المصري من دور ثمن النهائي بالخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وسبق للاعب طارق حامد اللعب في صفوف نادي سموحة السكندري ونادي طلائع الجيش في مصر.