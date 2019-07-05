طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة النصر ضد الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يقود طاقم تحكيم عراقي بقيادة الحكم علي صباح مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء طاقم تحكيم مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي، كالتالي؛ علي صباح حكمًا للساحة، ويُساعده مواطنوه حيدر عبدالمحسن، وأمير داود، ومهند قاسم.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي في الرياض، في الخامس من أغسطس المقبل، على أن تكون مواجهة الإياب، يوم 12 من الشهر ذاته.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي، لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب التي ستكون خارج أرضه.

وتطمح جماهير النصر في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، والتأهل إلى الدور التالي، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019.