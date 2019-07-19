طالبات حفر الباطن يطالبن بدفعة رابعة: أحلامنا تحطمت

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

طالبت خريجات المرحلة الثانوية، جامعة حفر الباطن بتخفيض نسب القبول لقبولهن في الجامعة، حيث وصفن النسب المطروحة بأنها “مرتفعة”، خاصةً بعد أن تم رفضهن في أغلب الجامعات؛ بسبب أنهن لا يتبع المنطقة التي تقع بها الجامعة.

وناشد أحد أولياء الأمور مدير الجامعة الدكتور محمد آل ناجي بالقول: نرجو إعادة النظر في تخفيض النسب وإتاحة الفرصة لأبناء وبنات المحافظة لإكمال مسيرتهن العلمية بجامعتهن التي وضعت لهن وعدم تجاهل مطلبهن وأخذه بعين الاعتبار، ونطالب بدفعة رابعة لاحتوائهن.

جهد علمي ولكن!

وقالت إحدى الطالبات: يجب وجود دفعة رابعة لأسباب، أولها ارتفاع نسب القبول وقبول الكثير من الطالبات من خارج حفر الباطن، ثانيًا الفواصل تكون عالية جدًّا ولا نقبل بالرغبات الأولية بسببها، ثالثًا أنا درست التخصص العلمي وتعبت وحققت معدلًا عاليًا بالثانوي وهو 97,19 وتفاجأت بقبولي في تخصص أدبي لذلك أطالب بالدفعة الرابعة كي أتمكن من تحقيق حلمي وطموحي، علمًا بأني قدمت على الجامعات بحائل والقصيم والدمام والرياض وغيرها ولم يتم قبولي؛ لأني لست من طلابهم.

وأوضحت أخرى: حققت معدل 95% بالثانوية والقدرات 64% ولم أقبل بسبب أن الدفعة الأولى أغلب من تم قبلوه فيها من خارج المحافظة، ويفترض على الجامعة أن تضع أولوية القبول لبنات المحافظة أسوة ببقية الجامعات التي ترفضنا.

وفي ذات السياق، قال أحد أولياء الأمور: إنه توقع كون هناك مشاكل في القبول كالعام الماضي وحرص على تحقيق حلم ابنته وهو دخولها الطب فقام بتدريسها في محافظة المجمعة خلال الفصل الثاني لتتخرج منها؛ لأن الجامعة أولويتها في القبول لطالبات المحافظة، موضحًا أنه تم قبولها في الجامعة، وسيتم نقلها إلى جامعة حفر الباطن خلال الفصول القادمة.

نسبة مرتفعة:

من جهتها، رأت بدرية المعجل، أنه لوحظ ارتفاع نسبة قبول الطالبات في جامعة حفر الباطن حيث توقفت نسبة القبول عند نسبة ٦٩.٦٣٢% لكلية العلوم، وهي نسبة مرتفعة جدًّا، فما زال هناك عدد كبير من الطالبات لم يقبلن، في حين تم قبول طالبات من خارج المحافظة مع أن الأولوية في القبول لطالبات حفر الباطن، وكلنا أمل في المسؤولين في عمادة القبول والتسجيل بالجامعة في قبول الجميع بدون شروط ليلحقن بزميلاتهن المقبولات ويكملن مسيرة تعليمهن ليخدمن الدين والوطن.

وكشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التعليم عن تباين كبير في عدد أعضاء هيئة التدريس مقارنة بعدد الطلاب في عدد من الجامعات السعودية التي من ضمنها جامعة حفر الباطن التي يوجد بها أكاديمي لكل 27 طالبًا الأمر الذي يؤكد وجود عجز كبير في الجامعة.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن الدكتور سليمان اليوسف، إلا أنه لم يرد على استفسارات الصحيفة حتى وقت إعداد هذا الخبر.