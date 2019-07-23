طبيب سعودي يجري 35 جراحة أورام مجاناً بإندونيسيا

المواطن - الرياض

كرّم سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي اليوم الثلاثاء المواطن الدكتور عصام عدنان أبو خشبة لعمله الإنساني والخيري حيث أجرى أكثر من ٣٥ عملية في إزالة الأورام السرطانية في المستشفيات الإندونيسية بدون مقابل وتمثيله لمهنة الطب والمملكة خير تمثيل.

وأعرب السفير عصام الثقفي عن سعادته الغامرة بمثل هذه المبادرات الإنسانية، والتي بذل فيها الدكتور عصام وقته وجهده لراحة الآخرين لافتاً إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأن من يزاولها يؤدي دوراً رفيعاً.

يُذكر أن الدكتور عصام عدنان أبو خشبة يعمل في المستشفى العسكري في مدينة جدة، وتطوع للعمل في إندونيسيا وفي جراحة إزالة الأورام السرطانية لمدة ٢٥ يوماً في إندونيسيا عمل خلالها أكثر من ٣٥ عملية جراحية.