طرح Spider Man بعيداً عن الوطن رسمياً

المواطن - متابعة

سيتم رسمياً يوم 5 يوليو طرح الإصدار التالي من سلسلة Spider Man والذي جاء تحت اسم Spider-Man: Far from Home أو الرجل العنكبوت بعيداً عن الوطن.

حملة إعلانية ضخمة

وتصدر Spider Man الإنفاق على الإعلانات الحكومية في 2019 حيث بلغت قيمة الإعلانات المعروضة للفيلم 5.23 مليون دولار تقريباً، إذ بث 1115 إعلاناً في الولايات المتحدة فقط عبر 44 شبكة.

والمعروف أن Spider Man أو الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن، هو فيلم أبطال خارقة أمريكي يطرح في الصيف، الفيلم مبني علي شخصية الرجل العنكبوت، المراهق الذي أصبحت لديه قدرات مثل العنكبوت بعد التعرض للعض من قبل عنكبوت معدلة وراثي.

فيلم Spider Man من إنتاج كولومبيا بيكتشرز و مارفل ستوديوز ، وتم توزيعه من قبل شركة سوني بيكتشرز وهو الجزء المكمل لفيلم الرجل العنكبوت: العودة للوطن (2017) و هو الفيلم الثالث والعشرون ضمن عالم مارفل السينمائي.

فيلم Spider Man من إخراج جون واط ، وكتابة كريس ماكينا وإريك سومرز. ومن بطولة توم هولاند في دور بيتر باركر – الرجل العنكبوت – جنبا إلى جنب مع مايكل كيتون, زيندايا, ماريسا تومي, جيك جيلينهال, كوبي سمولدرز, صموئيل L. جاكسون.

ويروي الفيلم قصة باركر وأصدقائه عندما يذهبون في عطلة الصيف إلى أوروبا.

تاريخ Spider Man

يذكر أن Spider Man شخصية خيالية خارقة تظهر في الكتب المصورة الأمريكية التي تنشرها مارفل كومكس. تم إنشاء الشخصية من قبل الكاتب المحرر ستان لي والكاتب الفنان ستيف ديتكو، وظهرت لأول مرة في الكتاب الهزلي للرسوم المصورة أميزينغ فانتازي العدد الخامس عشر (أغسطس 1962) في العصر الفضي للكتب الهزلية.

لي وديتكو صوّرا الشخصية على أنه يتيم ترعاه عمته ماي وعمه بن في مدينة نيويورك، يلدغه عنكبوت فيمنحه قوة خارقة وخفة في الحركة، والقدرة على التمسك بمعظم الأسطح، ويمنحه أيضاً حاسة تساعده على استشعار الخطر والتي تتيح له محاربة خصومه.

قصة بيتر باركر

اسمه بالولادة بيتر بنجامين باركر مات أبوه غدراً عندما اتهم أنه جاسوس عاش بعد ذلك مع عمته حياة سعيدة وعندما كان في أحد الرحلات التي تقدمها الجامعة لدغه عنكبوت معدل جينياً فأعطاه ذلك قدرات خاصة وخارقة للقدرات البشرية الاعتيادية، ومن هنا تبدأ المغامرة الكبيرة بأجزاء الفيلم الثلاث والجزئين الإضافيين أمازينج سبايدر مان أو الرجل العنكبوت المذهل.