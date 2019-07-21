طريقة إضافة مؤهلين مختلفين على جدارة

المواطن - الرياض

ردت الخدمة المدنية على استفسار بشأن هل يمكن إضافة مؤهلين مختلفين للمسجلين على جدارة وما هي الطريقة؟

وأكدت الخدمة المدنية أنه يمكن أن يكون هناك مؤهلون مختلفون والتقدم بأي منهما، ولابد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به، ويكون التفعيل عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.

جدير بالذكر أن هناك العديد من أساليب التوظيف المطبقة بوزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، حيث يتم التوظيف حسب ظروف العرض والطلب عن طريق الأساليب التالية:

1- التوظيف المباشر: للوظائف التي عددها يزيد عن عدد المتقدمين أو المتقدمات.

2- المفاضلة: للوظائف التي عددها يقل عن عدد المتقدمين والمتقدمات.

3- المسابقات الوظيفية: للوظائف التي تتطلب قياس معارف وقدرات ومهارات يتم اكتسابها بواسطة الخبرة العملية، بالإضافة للدرجة العلمية من خلال الامتحانات النظرية والعملية.