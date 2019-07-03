طريقة طباعة نموذج موعد المراجعة لوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات

المواطن - الرياض

تتواصل عملية الاستعلام عن نتائج وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية يوم أمس وذلك عبر موقع أبشر توظيف.

طريقة الاستعلام عن وظائف المديرية العالمة لمكافحة المخدرات

الدخول على موقع أبشر عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

تحديد جنس المتقدم (ذكر / أنثى).

تحديد الحالة الاجتماعية.

إدخال رقم الهوية الوطنية للوالد.

تحديد الوظيفة المراد الاستعلام عنها.

طباعة نموذج موعد المراجعة.

الأوراق المطلوبة عند الحضور (رجال):

نموذج موعد المراجعة (يمكن طباعته عند الاستعلام عن نتيجة القبول) وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها.

أساس شهادة المؤهل العلمي الذي تم التقدم على الوظيفة بموجبها (شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – شهادة الدبلوم – شهادة البكالوريوس) مع عدد 2 صورة مصدقة منها من الجهة التعليمية الصادر منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فتصدق الصورة من وزارة التعليم.

إحضار صورة من شهادات الدورات التدريبية والمؤهلات والخبرات الإضافية التي تم تسجيلها بالموقع وإحضار نتيجة اختبار القدرات العامة قياس للمتقدمين على الوظائف العسكرية (جندي – جندي أول – عريف) وإحضار نتيجة اختبار القدرات العامة قياس الجامعيين للمتقدمين على وظيفة (وكيل رقيب).

أساس سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم وصورة منه (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”).

أساس سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وعدد 2 صورة منه وعدد (8) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة وإحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

الأوراق المطلوبة عند الحضور (نساء):

إحضار نموذج موعد المراجعة (يمكن طباعته عند الاستعلام عن نتيجة القبول) وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها.

أساس شهادة المؤهل العلمي الذي تم التقدم على الوظيفة بموجبها (شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها) مع عدد 2 صورة مصدقه منها من الجهة التعليمية الصادر منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فتصدق الصورة من وزارة التعليم وإحضار صورة من شهادات الدورات التدريبية والمؤهلات والخبرات الإضافية.

يجب إحضار نتيجة اختبار القدرات العامة قياس وصورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة، والذي يتضمن اسم والد ووالدة المتقدمة.

صورة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة وإحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

سيكون الحضور للمتقدمات (نساء) بلجنة القبول والتسجيل بمقرها (بمركز التدريب النسائي للمديرية العامة للسجون بمدينة الرياض) بحي قرطبة الشرقي على طريق الرشد (خلف مركز صيانة هوندا) في تمام الساعة (7) صباحاً مع التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ (حسب تقويم أم القرى) والمعطى للمتقدمة عبر منصة (أبشر ـ التوظيف).

للجميع :

يمنع منعاً باتاً دخول أجهزة الهاتف الجوال أو ما يشابهها إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع دخول المرافقين (أياً كانت صلة القرابة).