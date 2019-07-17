طريق عقبة جبل عثوان.. 15 عامًا من المعاناة

المواطن - علي مدخلي - جازان

يعاني سكان مركز جبل عثوان، والقرى الواقعة على طريق عثوان الداير العين الحارة بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان، من سوء الطريق وتعثر مشروعه منذ أن وضع حجر الأساس له صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان في عام 1426هـ، أي قبل نحو 15 عامًا تقريبًا.

ويعاني الأهالي من الحوادث والاختناقات المرورية وتعطل مصالحهم، خاصة عند هطول الأمطار وجريان السيول.

وقال المواطن حسن المالكي لـ”المواطن“: إنه على الرغم من أن المشروع وضع حجر الأساس له الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان عام 1426هـ، إلا أن الشركة المنفذة لم تنتهِ منه حتى الآن، بالإضافة إلى سوء التنفيذ، ولم يتم الانتهاء منه وتسليمه حتى الآن.

وأضاف أن مرتادي الطريق يعانون من الانهيارات خاصة وقت هطول الأمطار، وكذلك سوء السفلتة، وضعف تصريف الأمطار فيه، وعدم وجود مصدات وحماية كافية له.

وقال عبدالعزيز المالكي: إن الطريق معرض للانهيارات الصخرية بشكل دائم ومستمر عند حدوث الأمطار؛ مما قد يسبب حوادث وازدحامًا واختناقات مرورية على جانبي الطريق تعيق حركة السيارة، مضيفًا: لقد سئمنا الوعود من الشركة المنفذة؛ فنأمل تدخل الجهات المسؤولة ومعالجة مشروع الطريق كاملًا.