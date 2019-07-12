طفل مفخخ يقتل ويصيب 45

المواطن - متابعة

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون جرّاء تفجير انتحاري نفّذه “طفل”، اليوم الجمعة، استهدف حفل زفاف في مديرية “بتشيراغام” في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم حاكم ولاية ننغرهار الأفغانية، عطاء الله خوغياني: “الانتحاري فجّر نفسه وسط المدعوين إلى حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية “بتشيراغام” يُدعى “ملك تور”، وهو قائد قوات الانتفاضة الشعبية المساندة للحكومة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية”.

ووفقاً للمسؤول الأفغاني فإن “الهجوم نفّذه “طفل”.

ونفت حركة “طالبان” على لسان المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، ضلوعها في الاعتداء، حسبما نقلت عنها محطة “وان تي في” المحلية.

ولم تعلن أية جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، لكن تنظيم “داعش” لديه انتشار واسع في ولاية ننغرهار التي تُعد إحدى المعاقل الرئيسية لهذا التنظيم شرق أفغانستان.