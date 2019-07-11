طقس الغد.. غبار ورياح نشطة

طقس الغد.. غبار ورياح نشطة

2019/07/11
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحُد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، الخط الواصل ما بين الليث وجازان.

وتشمل الحالة الجوية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، الشرقية، الرياض، نجران، أجزاء من الحدود الشمالية، أجزاء من الجوف.

كما توقّعت الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.



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