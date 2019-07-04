طقس اليوم غير مستقر وغبار على 5 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على منطقة المدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية والساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.