طلب غريب من شركة سيارات لنجوم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

طالبت شركة أودي الشهيرة للسيارات، لاعبي نادي برشلونة الإسباني بإعادة سيارات الشركة والتي كانت مُهداة لهم بسبب نهاية عقد الرعاية بين شركة أودي ونادي برشلونة.

وكانت شركة أودي الألمانية طالبت لاعبي برشلونة بإعادة سياراتها خلال ثلاثة أسابيع من الآن، بعدما انتهى عقد الرعاية بين الشركة الألمانية ونادي برشلونة في 30 يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن شركة أودي ألزمت لاعبي برشلونة بالحضور إلى التدريبات بسياراتها من أجل الدعاية.

وكانت شركة أودي أهدت سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة السيارة الأغلى والتي تُقدر بـ192 ألف جنيه إسترليني.

وستقوم شركة كوبرا للسيارات برعاية نادي برشلونة بعد انتهاء التعاقد مع شركة أودي، كما أن الشركة الجديدة لن تُلزم لاعبي برشلونة بالحضور لتدريبات الفريق بسيارات كوبرا.