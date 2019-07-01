طوارئ وغربلة في الهلال

المواطن - محمد سمعه

مع تعيين المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، أصبح الفريق في حالة طوارئ وذلك لاختيار اللاعبين المستمرين مع الفريق وتحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف أزرق العاصمة.

وكانت تقارير صحافية ذكرت في الفترة الأخيرة، أن الهلال يفكر في الاستغناء عن ثلاثة لاعبين بعد توقيع مخالصة مالية مع اللاعب عبد الملك الخيبري في الفترة الأخيرة.

غربلة منتظرة

ويُعتبر الإسباني جوناثان سوريانو ومواطنه ألبرتو بوتيا والمغربي أشرف بن شرقي بجانب العماني علي الحبسي الأقرب للرحيل عن صفوف أزرق العاصمة في الفترة الحالية.

ومن المنتظر كذلك أن يتم تحديد مصير الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري والبرازيلي كارلوس إدواردو والأسترالي ميلوش ديجينيك مع الزعيم بالفترة القادمة.

وكانت إدارة الهلال بحثت عن تسويق اللاعب أشرف بن شرقي والذي عاد من الإعارة مع نادي لانس الفرنسي خلال الفترة الأخيرة.

كذلك عاد اللاعب السوري عمر خربين لصفوف الهلال بعد انتهاء إعارته مع نادي بيراميدز المصري، حيث من المنتظر تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة.

وجاء تعاقد الهلال مع المدرب رازفان لوسيسكو ليخلف المدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي رحل عن الهلال في أبريل الماضي بالإقالة بسبب سوء النتائج.

وكان الهلال احتل المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.