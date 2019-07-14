ظلام مانهاتن يحتجز الآلاف

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استُعيد التيار الكهربائي بالكامل في مدينة نيويورك، خلال وقت مبكر من اليوم الأحد، وذلك بعد أن عانى الآلاف من انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة، مما أدخلها في ظلام دامس لساعات طويلة.

وقالت شبكة CNN الأمريكية، إن انقطاع التيار خلَف الآلاف من المحاصرين في عربات مترو الأنفاق والمصاعد، كما تسبب في أزمات بالحركة المرورية عند التقاطعات.

وقال المسؤولون : إن انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ مساء السبت، أثّر في الغالب على وسط مانهاتن وأجزاء من الجانب الغربي العلوي، مؤكدين أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وتسبّب انقطاع التيار في تعطل العديد من المحافل، مثل العرض الذي كانت تقوم به جنيفر لوبيز، كما انطفأت أضواء ميدان التايمز الشهير، فيما لم تبق سوى الهواتف المحمولة هي التي تضيء المشهد.

وقالت لوبيز إنها تشعر بخيبة أمل؛ لأنها اضطرت إلى إلغاء حفلتها الموسيقية في ليلتها الثانية بحديقة ماديسون سكوير، وتم تأجيلها إلى غد الاثنين.