عائق يُهدد حسابات الأخضر

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لخوض غمار المنافسة في بطولة غرب آسيا 2019 مع بداية شهر أغسطس المقبل، حيث يقع الأخضر في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات” الأردن والكويت والبحرين”.

مشكلة تُهدد مشاركة الأخضر:

ويواجه الأخضر مشكلة كبيرة تُهدد تألقه ومشاركته في بطولة غرب آسيا، حيث لم ينجح المدرب يوسف عنبر المدرب المؤقت للأخضر في اختيار العناصر المناسبة للأخضر، في ظل مشاركة معظم نجوم دوري المحترفين مع أنديتهم في المعسكرات الخارجية التحضيرية للموسم الجديد.

ولم يدخل الأخضر حتى الآن فترة الإعداد للبطولة الآسيوية.

وربما يتجه اتحاد القدم للدفع بالمنتخب السعودي الثاني، للمشاركة في بطولة غرب آسيا خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا ضد المنتخب الكويتي يوم 4 أغسطس المقبل على ملعب فرانسوا حريري في العراق.

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا سُحبت يوم السبت الماضي في العراق، وحضر مراسم القرعة السفير عبدالعزيز الشمري سفير المملكة في العراق.

وأصبح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قريبًا من التعاقد مع المدرب الجديد للأخضر، والذي سيكون المدرب الفرنسي هيرفي رونار بنسبة كبيرة.

وسيبدأ الأخضر مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بداية من شهر سبتمبر المقبل.