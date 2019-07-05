عادة أمرابط السيئة تُقلق رينارد

المواطن - مروة نبيل

يُعد نجم نادي النصر، نور الدين أمرابط عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إلا أن عادته السيئة تُقلق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وحرص رينارد على التنبيه على أمرابط من أجل تجنب عادته السيئة بالدخول في التحامات قوية مع مدافعي المنافسين، خوفًا من حصوله على بطاقات ملونة، وغيابه عن مباريات المنتخب المغربي المقبلة.

وطالب رينارد من أمرابط باستخدام مهارته في مراوغة المنافسين بدلًا من استخدام العنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى حصوله على ركلات جزاء.

وخطف نور الدين أمرابط الأنظار خلال مشاركته مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019” المقامة الآن في مصر.

ويستعد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البنيني، مساء اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.