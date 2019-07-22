عاطل يتسلم 420 ريالًا فقط من حساب المواطن

المواطن - الرياض

اشتكى أحد الشباب من قلّة مبلغ الدعم الذي يحصل عليه مقارنة بغيره من المواطنين الذين هم في ظروف مادية ومعيشية أفضل منه.

وقال الشاب في رسالة إلى حساب المواطن : إنه مستفيد مستقل وعاطل عن العمل، ولا يحصل سوى على 420 ريال شهريًا في حين صديقه المعلم يحصل على ألف ريال.

وردّ حساب المواطن بالقول : إن مبلغ الاستحقاق الذي يحصل عليه الشاكي صحيح وهو الاستحقاق الكامل للفرد المستقل.

وأضاف حساب المواطن : يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر الغير مباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

ودعا حساب المواطن مَن يرغب في معرفة قيمة الاستحقاق إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا)