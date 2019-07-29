عامر شفيع ينضم لـ معسكر الفيحاء بهولندا

المواطن - محمد سمعه

وصل الحارس الأردني عامر شفيع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ الفيحاء صباح اليوم الاثنين، إلى معسكر فريقه في هولندا.

ونشر الحساب الرسمي لـ الفيحاء عبر تويتر صورًا من وصول الحارس عامر شفيع إلى هولندا للانضمام إلى معسكر نادي الفيحاء استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

وسيخوض اليوم نادي الفيحاء مواجهة ودية ضد نادي أوفي كريت اليوناني حيث ستكون ثالث مباراة تحضيرية لفريق الفيحاء في معسكره بهولندا.

ويُذكر أن الفيحاء كان احتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019.

وسيركز نادي الفيحاء خلال الفترة المقبلة، على التعاقد مع أقوى الصفقات وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.